Se suman cuatro nuevos invitados: Movimiento Original celebrará sus 20 años a lo grande

La celebración está programada para este 5 de diciembre en el Estadio Bicentenario de La Florida. Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Ticketmaster.

La celebración por los 20 años de Movimiento Original continúa sumando invitados y prometen consolidarse como uno de los grandes encuentros de la música urbana y popular chilena de este año.

A la participación ya anunciada de Ana Tijoux, Portavoz, MC Piri, ChysteMC, Shamanes Crew y SFDK se sumarán Inti-Illimani, Joe Vasconcellos, La Combo Tortuga y Semilla Skillz, que prometen hacer la fiesta inolvidable.

La presencia de Inti-Illimani y Joe Vasconcelos ampliará el carácter transversal de la cita, sumando dos artistas fundamentales para la historia musical del país. La Combo Tortuga aportará su particular mezcla de cumbia y sonidos urbanos, mientras que Semilla Skilz lo hará desde la escena del hip-hop nacional.

Estas nuevas confirmaciones se suman a un cartel que ya contempla la participación de Ana Tijoux, una de las voces más reconocidas internacionalmente del rap en castellano; Portavoz, referente fundamental del hip-hop chileno; y MC Piri, figura estrechamente ligada a la historia de Movimiento Original y en una de las etapas más importantes de la agrupación.

También serán parte de la jornada ChysteMC, uno de los exponentes más destacados del rap nacional, y Shamanes Crez, representantes esenciales de la conexión entre hip-hop, reggae y dancehall en Chile.

Desde España llegará además SFDK con un show completo, uno de los dúos más importantes de la historia del rap en castellano. Con más de 30 años de trayectoria, Zatu y Acción Sánchez aportarán la cuota internacional a una jornada que busca reunir distintas épocas, estilos y generaciones en torno a la música de Movimiento Original.

Celebración por los 20 años de Movimiento Original: Fecha y lugar

La celebración por los 20 años de Movimiento Original está programada para este 5 de diciembre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Ticketmaster.

La celebración llega, además, acompañada de nueva música. El pasado 24 de agosto, Movimiento Original presentó oficial “Pudahuel”, sencillo que profundiza en la identidad de barrio y las raíces territoriales de la agrupación, conectando su presente con el recorrido de sus integrantes desde la comuna del sector poniente de Santiago.

El lanzamiento se suma así a un año especialmente significativo para la banda, marcado por dos décadas de trayectoria y una celebración que continúa ampliando su lista de invitados.