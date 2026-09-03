03/ 09/ 2026 22:34

3 mil pacientes en 72 horas: el megaoperativo de 170 médicos para bajar las listas de espera en Pumanque

En Chile faltan especialistas médicos: esta es una de las razones por las que las listas de espera no logran disminuir. Reportajes de CHV Noticias viajó a Pumanque, en la región de O’Higgins, donde el 30% de la población son adultos mayores y nunca ha consultado a geriatra; ni siquiera sabían que existía esta especialidad. En A Fondo acompañamos a 170 médicos en un operativo inédito de 72 horas intentando reducir las listas de espera en esta zona.