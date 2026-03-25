Sismo sacudió al norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró a las 14:15 horas de este miércoles 25 de marzo en la región de Tarapacá.

Un sismo de 4,0 sacudió este miércoles 25 de marzo al norte del país, concretamente a la región de Tarapacá.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 14:15 horas y se localizó a 87 kilómetros al oeste de Iquique.





Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 30 kilómetros.