Sismo sacudió al norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro
El temblor se registró a las 14:15 horas de este miércoles 25 de marzo en la región de Tarapacá.
Un sismo de 4,0 sacudió este miércoles 25 de marzo al norte del país, concretamente a la región de Tarapacá.
Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 14:15 horas y se localizó a 87 kilómetros al oeste de Iquique.
Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 30 kilómetros.
Hora Local: 2026/03/25 14:15:25, mag: 4.0, Lat: -20.03, Lon: -70.96, Prof: 29.84, Loc : 86.9 km al O de Iquique
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) March 25, 2026