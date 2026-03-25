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Sismo sacudió al norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró a las 14:15 horas de este miércoles 25 de marzo en la región de Tarapacá.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Un sismo de 4,0 sacudió este miércoles 25 de marzo al norte del país, concretamente a la región de Tarapacá. 

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 14:15 horas y se localizó a 87 kilómetros al oeste de Iquique. 

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 30 kilómetros.

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