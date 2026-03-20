Sismo sacudió al norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro
El fuerte temblor se registró a las 17:06 horas de este viernes 20 de marzo en la región de Tarapacá.
Un sismo de 5,1 sacudió este viernes 20 de marzo al norte del país, concretamente a la región de Tarapacá.
Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 17:06 horas y se localizó a 84,65 kilómetros al oeste de Iquique.
Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 28,89 kilómetros.
Hora Local: 2026/03/20 17:06:53, mag: 5.1, Lat: -19.99, Lon: -70.93, Prof: 28.89, Loc : 84.65 km al O de Iquique
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) March 20, 2026