Sismo sacudió al norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

El fuerte temblor se registró a las 17:06 horas de este viernes 20 de marzo en la región de Tarapacá.

Un sismo de 5,1 sacudió este viernes 20 de marzo al norte del país, concretamente a la región de Tarapacá.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 17:06 horas y se localizó a 84,65 kilómetros al oeste de Iquique.





Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 28,89 kilómetros.