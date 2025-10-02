 Sismo sacude al norte del país: Esta fue la magnitud del temblor cercano a mina Collahuasi - Chilevisión
02/10/2025 15:57

Sismo sacude al norte del país: Esta fue la magnitud del temblor cercano a mina Collahuasi

De acuerdo a información del Centro Sismológico, el temblor se produjo a unos 60 kilómetros al suroeste de la mina Collahuasi. 

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este jueves, se registró un sismo en el norte del país, específicamente en la región de Tarapacá

De acuerdo a información del Centro Sismológico, el temblor se produjo a las 15:46 horas, a unos 60 kilómetros al suroeste de la mina Collahuasi. 

En cuanto a la magnitud, el organismo señaló inicialmente que la magnitud correspondía a 4.1°, sin embargo, minutos mas tardes ratificó la información aumentando al alza: 4,2°. 

Junto a esto, la misma entidad precisó que fue a 109 metros de profundidad

Durante esta misma jornada, sismología informó de al menos cuatro temblores que han afectado la zona norte del país. 

