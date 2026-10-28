Sismo remece al centro norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró a las 15:13 horas de este miércoles 28 de octubre.

Un sismo de magnitud 4.0 sacudió este miércoles 28 de octubre a la región de Coquimbo en el centro norte del país.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 15:13 horas, a 54 kilómetros al oeste de Los Vilos.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 30 kilómetros.