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Sismo remece al centro norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró a las 15:13 horas de este miércoles 28 de octubre.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Un sismo de magnitud 4.0 sacudió este miércoles 28 de octubre a la región de Coquimbo en el centro norte del país. 

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 15:13 horas, a 54 kilómetros al oeste de Los Vilos. 

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 30 kilómetros.

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