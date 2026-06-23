“Siempre andaba de la mano con su mamá”: El desgarrador relato de vecinos por niño muerto en encerrona

Vecinos de la familia lamentaron lo ocurrido y destacaron que el menor era tranquilo y siempre se le veía junto a su madre y su abuelita.

Gran conmoción causó la muerte de un niño de 12 años tras una encerrona ocurrida la madrugada de este martes en San Bernardo.

Hasta el momento Carabineros logró la detención de tres de los cinco integrantes de la banda que antes del crimen protagonizó un tour delictual y robó en una bencinera.

Vecinos de la familia hablaron con CHV Noticias y lamentaron la muerte del menor a quien describieron como “un niño muy tranquilo, de su casa al colegio, del colegio a la casa. Su mamá lo iba a dejar al colegio con su tía. Te juro que es horrible, horrible”.

Otra mujer insitió en que “era un niño muy sano, es que 12 años, un niño de casa. Él no salía a ninguna parte, yo siempre lo veía con la mamá de la mano, anteriormente con su abuelita. Siempre de chiquito, lo conocemos de chiquito por una tía”.