“Si nos demorábamos…”: Cámaras de funcionarios de seguridad captan heroico rescate de bebé en incendio en La Pintana

Jackson Garcés y Nathalie Ballesteros acudieron a la emergencia en la población El Castillo, tras un llamado de familiares y vecinos desesperados.

Dos funcionarios de seguridad de la Municipalidad de La Pintana protagonizaron un heroico rescate de un bebé de un año y medio en un incendio generado en el sector de la población El Castillo.

Las cámaras de cuerpo de los inspectores registraron la escena completa de la impactante acción de Jackson y Natalie, en primera persona. Las imágenes incluso captaron los gritos desesperados de los presentes.





Cámaras de funcionarios de seguridad captan heroico rescate de bebé en incendio

Familiares y vecinos intentaron ingresar a un inmueble que se consumía por las llamas, donde un niño se encontraba en uno de los dormitorios.

Jackson Garcés y Nathalie Ballesteros, quienes lo rescataron, acudieron a la emergencia tras un llamado. En el lugar, junto a una tercera persona lograron atravesar el fuego y salvar al bebé de una tragedia.

La guagua fue trasladada en los brazos del hombre, que además es voluntario de la tercera compañía de Bomberos de La Pintana, al igual que su compañera.

Una vez fuera de peligro, Jackson realizó las primeras maniobras de reanimación al niño de un año y medio de edad, puesto a la gran cantidad de humo tóxico que inhaló.

De inmediato, fue llevado al Hospital Padre Hurtado donde se le pudo estabilizar. Por su parte, los inspectores de seguridad también terminaron con lesiones por la misma razón que el bebé.

Ballesteros, una de las rescatistas, se refirió a la heroica acción: “Fue difícil. Cuando dijeron que había un niño al interior, dije ‘hay que hacer algo’. Me puse a decirle a la gente ‘tráiganme algo para poder botar el muro e ingresar”.