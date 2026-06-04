Hombre muere acribillado tras resistirse a robo en La Pintana: Recibió 13 disparos

En el camino de vuelta a su hogar tras realizar la transacción de una compra de un computador, la víctima fue interceptada por dos delincuentes en motocicleta.

La noche de este miércoles, un hombre murió acribillado en medio de un intento de robo al que se opuso en la comuna de La Pintana.

Todo comenzó con la compra de un computador a través de internet, que la víctima junto a otra persona efectuarían en la zona sur de la capital.

Tras realizar la transacción, se dirigieron hasta su comuna de residencia, Maipú. Sin embargo, en el camino fueron interceptados por una motocicleta.





Dos delincuentes intimidaron a las víctimas en un intento de encerrona y fue en medio del forcejeo que los sujetos dispararon al copiloto en 13 ocasiones.

Después de cometer el crimen huyeron en su motocicleta, dejando al hombre gravemente herido.

Su acompañante tomó la posesión del vehículo y lo trasladó al Hospital El Carmen. En el centro asistencial se constató su fallecimiento.