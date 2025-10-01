 “Sentimos un golpe súper fuerte”: Vecina de Jean Paul Pineda narró incidente previo a detención - Chilevisión
01/10/2025 10:51

“Sentimos un golpe súper fuerte”: Vecina de Jean Paul Pineda narró incidente previo a detención

La residente del edificio en el que vive el exfutbolista advirtió que no es primera vez que presencian este tipo de episodios y que “el nivel de agresividad que tiene él es increíble”.

Publicado por CHV Noticias

Una vecina de Jean Paul Pineda entregó su testimonio del episodio de violencia intrafamiliar contra su pareja, que terminó con la detención del exfutbolista la noche del martes.

El arresto del deportista ocurrió al interior de su departamento ubicado en la comuna de La Florida. Según narraron los vecinos del edificio, no es la primera vez que el detenido protagoniza incidentes de este tipo.

En esa línea, la mujer contó a Contigo en la Mañana que “esta situación ha pasado muchas veces antes” y que “el nivel de agresividad que tiene él es increíble”.

El relato de la vecina de JP Pineda

Según detalló la residente del edificio al matinal de Chilevisión, ella se percató del incidente alrededor de las 22:30 horas del martes, momento en que escuchó música “terriblemente fuerte” al interior del departamento donde estaba con su pareja.

En esa línea, detalló que “lo primero que sentimos fue un golpe súper fuerte” y luego se escucharon gritos y “cosas rompiéndose”.

De igual manera, explicó que minutos más tarde llegó personal de seguridad municipal a controlar la situación, quienes luego llamaron a Carabineros

La misma vecina advirtió que tanto Pineda como su pareja habría estado consumiendo alcohol: “Por la forma en la que hablaba se notaba que él no estaba en todos sus sentidos”, aseguró.

Matrimonios de adultos mayores reciben bono de hasta $463 mil: Revisa requisitos del nuevo monto

