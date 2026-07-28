Senapred decreta alerta roja en tres regiones: Además ordena evacuación tras desborde del río Mataquito

Se trata de las regiones del Biobío, Maule y Los Ríos, debido al nuevo sistema frontal que se encuentra en la zona.

Durante la madrugada de este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja por desbordes en comunas de tres regiones de Chile.

Se trata de la región del Biobío, Maule y Los Ríos, debido al nuevo sistema frontal que se encuentra en la zona.





Alerta roja por desbordes en tres regiones

Respecto de la región del Biobío, Senapred detalló que se decreta alerta roja por desborde en la comuna de Hualqui, puesto que el río Estero Hualqui en desembocadura aumentó su caudal.

Lo mismo ocurre con la comuna de Arauco, donde hay umbral rojo en el caudal del río Pichilo.

“Supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua”, señalaron y aclararon que la medida se mantendrá hasta que las condiciones así lo ameriten.

En cuanto a la región del Maule, la alerta roja fue decretada tras el aumento del caudal en los siguientes puntos:

Río Palos en Junta con Colorado.

Río Loncomilla en Las Brisas.

Río Mataquito en Puente La Huerta.

Río Mataquito en Licantén.

El sector de Placilla debe ser evacuado en la comuna de Licantén, en la misma región, tras el desborde del río Mataquito. Para ello se activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

Por otro lado, en la región de Los Ríos, la comuna de Los Lagos es la que cuenta con alerta roja, puesto que la Dirección General de Aguas (DGA) considera que río Callecalle en Pupunahue aumentó el caudal.

Finalmente, cabe destacar que en esta localidad había alerta amarilla, la cual fue cancelada y reemplazada por la alerta roja.

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#SenapredBiobío Se declara Alerta Roja para la comuna de Arauco por desborde.https://t.co/jU45LDaSKh pic.twitter.com/xYFbQHokp8 — SENAPRED (@Senapred) July 28, 2026

#SenapredLosRíos Se declara Alerta Roja y cancela Alerta Amarilla para la comuna de Los Lagos por desborde.https://t.co/Ipb292HP4g pic.twitter.com/z36XrCSmAA — SENAPRED (@Senapred) July 28, 2026