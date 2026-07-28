28/ 07/ 2026 08:38

Múltiples personas atrapadas en un mall: Revelan impactantes imágenes del terremoto 7.1 que azotó a Japón

Nuevas imágenes del terremoto 7.1 en Japón han sido reveladas y muestran la dimensión de este movimiento telúrico. Entre ellas, una expone una crítica situación en un centro comercial con graves daños estructurales, donde permanecen múltiples personas atrapadas. Según la primera ministra, Sanae Takaichi, aún se está monitoreando el impacto que tuvo este terremoto y luego se informará la cantidad de personas afectadas.