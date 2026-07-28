Carabinero fallece al interior de comisaría de La Serena tras recibir impacto de bala

A través de un comunicado, la institución policial indicó que “por circunstancias que aún son materia de investigación, el arma se habría accionado, provocando el fallecimiento del carabinero”.

Un carabinero falleció durante la noche del lunes tras recibir un disparo al interior de la Sexta Comisaría de Las Compañías, en La Serena, región de Coquimbo.

A través de un comunicado, la institución policial indicó: “De acuerdo a los antecedentes preliminares, mientras se realizaba la entrega de un armamento al interior del recinto policial y por circunstancias que aún son materia de investigación, el arma se habría accionado, provocando el fallecimiento del carabinero“.

Tras esto, la víctima fue trasladada de urgencia para recibir atención médica, sin embargo, se confirmó su fallecimiento pese a las maniobras de reanimación.

La entidad agregó que todos los antecedentes fueron puestos de inmediato a disposición de la Fiscalía Militar, organismo que dirige las diligencias investigativas destinadas a establecer la dinámica de los hechos.





Comunicado de Carabineros