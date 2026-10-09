Senapred decreta alerta amarilla para Maipú y otras comunas por crecida del río Mapocho

Padre Hurtado, Talagante, Peñaflor, El Monte y Melipilla, son las otras comunas afectadas con esta medida de las autoridades.

Este viernes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) decretó alerta amarilla para las comunas de Maipú, Padre Hurtado, Talagante, Peñaflor, El Monte y Melipilla, producto del sistema frontal que azota a la zona central del país.

El ente gubernamental señaló que “de acuerdo con la información proporcionada por Dirección General de Aguas (DGA), la estación hidrométrica ‘Río Mapocho en Pte. Rinconada de Maipú’, ubicada en la comuna de Maipú, indica un incremento en su caudal, alcanzando valores de umbral amarillo y presenta una tendencia al alza en las próximas horas, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua”.





Además, Senapred indicó que “con la declaración de la Alerta Amarilla, se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente”.