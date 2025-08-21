 Senapred declara alerta amarilla en la RM por evento meteorológico: ¿Qué significa y por qué? - Chilevisión
21/08/2025 22:12

Senapred declara alerta amarilla en la RM por evento meteorológico: ¿Qué significa y por qué?

El organismo declaró alerta amarilla por al menos ocho avisos y alertas para la capital por pronóstico de lluvias, nevadas y viento.

Publicado por CHV Noticias

Debido al adverso pronóstico del tiempo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta amarilla para la región Metropolitana.

A través de los canales oficiales, el organismo tomó la determinación en atención a los avisos y alertas anunciadas por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para la capital.

Sistema frontal ahora: ¿Cuáles son los alertamientos meteorológicos para la región Metropolitana?

Según la Dirección Meteorológica, existen al menos ocho notificaciones —entre alertas y avisos— por fenómenos climáticos adversos para los próximos días.

A continuación, revisa cuáles son:

  • Aviso (para hoy jueves 21/08): Viento normal a moderado en cordillera de la costa y valle de la región.
  • Aviso (desde jueves 21/08 a viernes 22/08): Nevadas normales a moderadas con probabilidad de ventiscas en cordillera de la región.
  • Aviso (desde jueves 21/08 a viernes 22/08): Probables nevadas con probabilidad de riesgo en el desplazamiento en precordillera de la región.
  • Aviso (desde jueves 21/08 a viernes 22/08): Viento normal a moderado con probabilidad de viento blanco en cordillera de la región.
  • Aviso (desde jueves 21/08 a viernes 22/08): Probables tormentas eléctricas con probabilidad de granizos en cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera de la región.
  • Aviso (desde jueves 21/08 a viernes 22/08): Precipitaciones normales a moderadas con formación de escarcha en cordillera de la costa y valle de la región.
  • Alerta (solo sábado 23/08): Heladas moderadas a intensas con formación de hielo en valle y precordillera de la región.
  • Aviso (desde sábado 23/08 a domingo 24/08): Heladas normales a moderadas con formación de escarcha en cordillera de la costa, valle y precordillera de la región.

¿Qué significa la alerta amarilla en la región Metropolitana?

La declaración de la alerta amarilla junto con la Delegación Presidencial Regional será a contar de hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

¿Qué provocará eso? Según Senapred, implicará que "se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento".

¿El objetivo? En simple, evitar "que este crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente".

