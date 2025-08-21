Senapred declara alerta amarilla en la RM por evento meteorológico: ¿Qué significa y por qué? - Chilevisión

El organismo declaró alerta amarilla por al menos ocho avisos y alertas para la capital por pronóstico de lluvias, nevadas y viento.
Debido al adverso pronóstico del tiempo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta amarilla para la región Metropolitana.
A través de los canales oficiales, el organismo tomó la determinación en atención a los avisos y alertas anunciadas por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para la capital.
Según la Dirección Meteorológica, existen al menos ocho notificaciones —entre alertas y avisos— por fenómenos climáticos adversos para los próximos días.
A continuación, revisa cuáles son:
La declaración de la alerta amarilla junto con la Delegación Presidencial Regional será a contar de hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.
¿Qué provocará eso? Según Senapred, implicará que "se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento".
¿El objetivo? En simple, evitar "que este crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente".
#SENAPREDRm Se Declara #Alerta Amarilla y Cancela #Alerta Temprana Preventiva para la Región Metropolitana por evento meteorológico. Más información en: https://t.co/s250SEETmI pic.twitter.com/s58aNrGySl— SENAPRED (@Senapred) August 22, 2025