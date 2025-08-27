 Senadora denuncia cambio de placa de hospital de Piñera a Boric: Servicio de Salud respondió - Chilevisión
27/08/2025 12:10

Senadora denuncia cambio de placa de hospital de Piñera a Boric: Servicio de Salud respondió

Publicado por CHV Noticias

La senadora Luz Ebensperger acusó al gobierno de retirar una placa conmemorativa que adjudicaba la construcción del Hospital de Alto Hospicio al fallecido expresidente Sebastián Piñera.

En su reemplazo, el recinto -recientemente inaugurado- colocó una insignia en que se destaca que la inauguración fue bajo el mandato del presidente Gabriel Boric.

El hecho abrió un debate en el mundo político y sobre todo en redes sociales.

De hecho, fue a través de X que la parlamentaria continuó con sus dardos y tildó el hecho como una "mezquindad política".

"En Piñera II termina de construirse el hospital y se entregan las obras. Se instala una placa, como en todas las obras, que decía: 'Este hospital fue construido en el gobierno de Sebastián Piñera', y firmaban los ministros Enrique Paris y Alfredo Moreno", comenzó.

Sin embargo, luego afirmó que "esa placa fue sacada por este gobierno. Instalaron otra que dice que fue inaugurada por el presidente Boric".

"Usted no puede querer sobresalir escondiendo el trabajo de otros", disparó la senadora por Tarapacá.

Servicio de Salud responde a "polémica" por cambio de placa

A través de una declaración pública, el Servicio de Salud de Tarapacá respondió al debate generado tras la denuncia de cambio de placa.

"Al momento de recibir la nueva infraestructura, mediante el acto de explotación firmada con fecha 15 de marzo de 2023, el recinto no contaba con ningún tipo de placa identificatoria", señalaron.

A renglón seguido, manifestaron que "tras la ceremonia de inauguración efectuada el 24 de julio del 2025, se procedió a instalar la actual placa conmemorativa con fecha de 11 de agosto del 2025".

