A 6 años del estallido social: Abogada de Londres 38 alerta suicidios de víctimas de represión - Chilevisión

La abogada Karina Fernández hizo hincapié en los suicidios de las víctimas de la represión, las cuales en sus palabras reflejan la ausencia total de reparación integral y el abandono del Estado.

A seis años del estallido social, la abogada de derechos humanos, Karinna Fernández, abordó una de las problemáticas menos socializadas de las consecuencias de este periodo: Los suicidios de quienes sufrieron represión policial.

En conversación con Londres 38, Fernández señaló que la "impunidad ha imperado en los últimos años", ya que una gran mayoría de las más de diez mil denuncias ingresadas no llegó a juicio. Según detalló la abogada, "un 3% logró una sentencia condenatoria, y en su mayoría sentencias condenatorias no efectivas".

“Esta impunidad por el hecho de que ni siquiera los casos llegaron a ser judicializados significa que estos agentes (del Estado) permanecen al interior de las instituciones”, afirmó.

"Debería tener un significado para el país y para la historia"



La abogado sostuvo que "creo que los suicidios, que no habíamos visto en esta magnitud respecto de otros períodos represivos en Chile, reflejan justamente la falta de reparación integral por parte de las nuevas autoridades".

"Creo que todo eso impacta finalmente en la integridad de las víctimas de tal forma que los llevan a tomar esta decisión que creo que debería tener un significado para el país y para la historia y las narrativas generadas post esta represión que vivimos y sobrevivimos en Chile, y en particular sobrevivieron las víctimas", agregó.

Proceso contra el alto mando de Carabineros durante el Estallido Social

La abogada también se refirió al proceso judicial que busca establecer la responsabilidad del alto mando de Carabineros, por los apremios ilegítimos cometidos durante las manifestaciones.

Indicó que la investigación avanza con dificultad debido a la falta de acceso a información clave y los obstáculos institucionales. “Actualmente, tenemos frecuentes problemas en el acceso a la información para esta causa respecto de antecedentes para la misma, porque muchos de los antecedentes se encuentran en poder de Carabineros y se generan una serie de obstáculos”, explicó.

Asimismo, Fernández criticó duramente el reciente informe estadístico de la Fiscalía Nacional, al que calificó como “un ejercicio de distorsión metodológica, diluyendo la responsabilidad estatal incluida su propia responsabilidad amparadas en sus múltiples decisiones de no perseverar".

Según el reporte, solo el 14,3% de los casos de violencia institucional terminó en condena, frente al 47,2% en delitos de incendio.

Para la abogada, estos números revelan una “impunidad selectiva”, finalizando con: "Rechazamos este intento descarado de reescribir la historia a costa del dolor de las víctimas. La vergonzosa diferencia en condenas revela que la impunidad tiene un rostro claro: el de los agentes estatales".