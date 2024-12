Tenso cruce de Mario Desbordes y JC Rodríguez por comercio ilegal en Santiago: “Cuando yo digo...” - Chilevisión

Durante una entrevista en Contigo en la Mañana, el alcalde de Santiago fue interpelado por sus dichos sobre "erradicar" el comercio ambulante. "No hay ningún cambio de actitud", sostuvo.

Julio César Rodríguez y Mario Desbordes protagonizaron un tenso cruce en Contigo en la Mañana, luego de abordar los polémicos dichos del alcalde por el comercio ilegal en Santiago.

En una reciente entrevista, Desbordes aseguró que “erradicar 100% el comercio ilegal en la vía pública es casi imposible”, lo que se contrapone con una de sus mayores promesas de campaña sobre acabar con la "mafia" de los toldos azules.

Consultado al respecto en el matinal de Chilevisión, el jefe comunal afirmó que "aquí no hay demagogia, no hay politiquería. Yo no he tenido ningún cambio respecto de la posición sobre los toldos azules".

"Cuando yo digo que no se puede erradicar 100% es porque siempre va a haber alguien con un pañito por acá y otro por allá, eso ya existe en todas las ciudades del mundo. No hay ningún cambio de actitud respecto de lo que vamos a hacer en Meiggs, Franklin, 10 de Julio", sostuvo.

El cruce entre JC Rodríguez y alcalde Desbordes

Luego de recular en sus dichos, Julio César Rodríguez interpeló a la autoridad comunal asegurando que "lo más probable es que usted se enojó conmigo, no con la nota, por lo que yo dije".

"Siento que, andar diciendo que se va a erradicar todo o expulsar a todos, forma parte casi del folclor de la política chilena. Hacen muchas expectativas en la gente que después es muy difícil de cumplir", cuestionó JC.

Ante esto, Desbordes sostuvo: "Permítame poner mi punto de vista, pues, estimado conductor del programa".

"Pero si lo está poniendo, lo estamos entrevistando para eso, alcalde", respondió Rodríguez. "Lo que pasa es que en otros programas los políticos se van a florear y pueden decir lo que quieran, nosotros acá tenemos también derecho y el deber a interpelarlo", apuntó después.

Posteriormente, el alcalde de Santiago anunció futuras acciones coordinadas con el jefe comunal de Estación Central, Felipe Muñoz, y el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

"No puedo plantear en un programa otra cosa que no sea tolerancia cero con el comercio ilegal, me sorprendería que un alcalde haya propuesto algo distinto, porque es un deber ser", planteó el ex ministro.

Mira el momento acá: