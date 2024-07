Romy Vargas y apoyo del Pdte. Boric: “Me dijo que siempre iba a haber gente descriteriada como Kaiser” - Chilevisión

Este martes, más tranquila, la mamá de Franco Vargas explicó su reacción en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados; mientras lo hacía, recibió un llamado del presidente Gabriel Boric.

Este lunes, Romy Vargas, madre del conscripto Franco Vargas fallecido en abril pasado en una marcha de instrucción militar en Putre, abandonó molesta la comisión investigadora de la Cámara de Diputados tras los dichos del diputado Johannes Kaiser, quien insinuó, entre otras cosas, un consumo de drogas en jóvenes y efectos de las vacunas covid en problemas en el miocardio, como su causa de muerte.

Este martes, más tranquila, la mujer conversó con La Voz de los que sobran y explicó su reacción: "Se me revictimizó y colapsé. Yo ya había denunciado que, en el regimiento, andaban divulgando que a todos los chicos de baja, además de Franco, les pasó esto por abstinencia de droga".

"Esta comisión se creó porque yo denuncié. A mí el Ejército nunca me dio una explicación, entonces se creó esta comisión para que, por lo menos, me dieran la cara y una explicación", agregó.

Pdte. Gabriel Boric llamó a Romy Vargas y le entregó su apoyo

Mientras daba la entrevista, Romy dudó unos segundos para luego afirmar: “¿Saben qué? Me está llamando el Presidente. ¿Les puedo cortar y después volver a conectarme?”.

Un par de minutos después se volvió a conectar y al ser consultado por lo que le había dicho el mandatario, señaló: "Me dijo que me quede tranquila, que me apoyaba mucho de estos tipos descriteriados que vienen a ofender la memoria de mi hijo... Quería saber cómo estaba, si estaba bien, porque había visto la comisión y que me apoyaba al 100%, porque siempre iba a haber gente descriteriada como Kaiser".