“Aparece de la nada”: Revelan maniobra clave de piloto para evitar accidente fatal en Chiloé - Chilevisión

Un grave incidente aéreo se produjo el pasado domingo 7 de septiembre cerca de un aeródromo de Chiloé luego de que una avioneta estuviera próxima a impactar contra un avión comercial.

La tarde del domingo 7 de septiembre pudo haber quedado marcada por una tragedia aeronáutica luego de que una avioneta se acercara más de lo recomendado a la trayectoria de un vuelo comercial.

De acuerdo a información revelada por Bíobío y pasajeros del avión que se dirigían de Santiago a Chiloé, una maniobra del piloto fue clave para evitar un accidente.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) se encuentra investigando cuáles fueron las causas de este aproximamiento, aunque las primeras indagaciones indican que la aeronave perteneciente a un club privado no habría respetado sus límites de espacio.

Testigos revelan que maniobra de piloto fue clave

Pasajeros del vuelo H12 193 de la compañía Sky Airline narraron al citado medio el momento exacto en el que se percatan de que "una avioneta aparece de la nada" al costado del avión, cuando estaban próximos a aterrizar en el aeródromo de Mocoupulli en Chiloé.

"Yo le digo a mi esposo: 'Oye, el avión iba a chocar con la avioneta’. Así que claro, quedamos asombrados", señalaron. Ante el incidente, el piloto logró desviar la trayectoria del avión en dirección a Puerto Montt y así evitar la colisión.

"Yo lo que he comentado a mi familia es que si el piloto no hace esa maniobra, hubiésemos muerto todos", indicó una de las pasajeras.

Tras la emergencia, la aeronave fue desviada al aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, donde pudo aterrizar con total normalidad.