Revelan crudo motivo del atacante en colegio de Calama: “El objetivo eran niños de primero básico”

Durante la formalización, el fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña, dio a conocer los resultados del análisis criminológico al cuaderno encontrado en la casa del agresor.

Durante la formalización de este martes, el Ministerio Público entregó nuevos detalles sobre el autor del fatal ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama.

En concreto, el fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña, dio a conocer los resultados del análisis criminológico al cuaderno encontrado en la casa del atacante.

“Día de ira”, habría escrito el agresor en este elemento que ha sido clave durante la investigación.





De acuerdo a esta misma prueba, el ataque tenía como fecha inicial el 15 de mayo. Sin embargo, el sujeto habría adelantado su actuar.

“El motivo: odio, capitalismo, misantropía. Esto último significa rechazo y desprecio hacia la especie humana y al trato con otras personas”, señaló el fiscal Peña.

Asimismo, el persecutor detalló que “el objetivo de ataque eran los ‘niños de primero básico y además de quien se cruce’. Toda vez que en el cuaderno decía que los niños más pequeños eran un blanco fácil para maximizar bajas y que ellos serán, entre comillas, ‘puros'”.