Reportan fuegos artificiales en pleno centro de Santiago: Ruido se extendió por más de 10 minutos
Una sorpresiva y estruendosa intervención se registró la noche de este martes en el centro de Santiago, luego que vecinos reportaran una seguidilla de fuegos artificiales que se prolongó por varios minutos.
El ruido, que fue ampliamente comentado en redes sociales, se sintió en distintos puntos del casco histórico, generando preocupación entre residentes y transeúntes, quienes inicialmente desconocían el origen de las detonaciones.
Según información preliminar, el hecho estaría vinculado a una celebración por el aniversario número 89 del club Universidad Católica.
La intervención habría sido organizada por hinchas del club, quienes realizaron el lanzamiento de pirotecnia en pleno centro de la capital.
Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni detenidos por este hecho. Sin embargo, registros viralizados muestran que la pirotecnia fue lanzada a sólo metros de edificios residenciales.
Revisa algunos registros acá:
Tiraron más fuegos artificiales en Santiago centro hoy más que en la torre entel pic.twitter.com/67BGXCpreD
— Carlos (@Caco_Vip) April 22, 2026
Fuegos artificiales en pleno Santiago centro, más de 10 min, incluso más q para año nuevo, muy cerca de edificios y a baja altura, dicen q fue por la calle aldunate pic.twitter.com/B3zuWVqzzh
— Andrea Heredia (@HerediaAnd3498) April 22, 2026
Van ya 3 minutos de fuegos artificiales en Santiago centro
Mientras escribo siguen detonando @desbordes @joseantoniokast @GobiernodeChile a ver si alguien frena esta wea de una buena vez. pic.twitter.com/4nLn830HOh
— calcetinconrombosman🤖 (@calcetinconman) April 22, 2026
???? Santiago centro qlao pic.twitter.com/wSjzySwlCn
— Nico (@_na1ko) April 22, 2026