Tras dos meses en el cargo: Renuncia Alejandro Pliscoff, director de Senapred de La Araucanía - Chilevisión

El ahora ex funcionario del organismo es oficial de Estado Mayor, analista y especialista en Inteligencia Militar, y asumió en el cargo en febrero de este año.

El director de La Araucanía del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alejandro Pliscoff, presentó su renuncia el pasado viernes al organismo.

Así lo confirmó el delegado presidencial de la región, Eduardo Abdala, en un punto de prensa donde hacía un balance por los incendios forestales que afectan a la zona.

“De acuerdo a la información que me ha manifestado la directora nacional del Senapred, él está hoy día haciendo uso de permiso, no obstante, él ha presentado su renuncia y ya no vuelve a ejercer el cargo a su regreso”, declaró.

Según informó la entidad, Pliscoff presentó su renuncia al cargo el día 21 de marzo, la que se hará efectiva a partir del proximo 9 de mayo, tras hacer uso de su feriado legal.

Senapred anunció a la nueva directora subrogante

En su reemplazo, Senapred informó que asumió de inmediato como Directora subrogante, Catedrin Savaria, Jefa del Departamento de Operaciones de la institución en la región, quien ya ha desempeñado esta función en oportunidades anteriores.

"Senapred inició las gestiones con el Servicio Civil, con motivo de proveer el cargo, en consideración a que el proceso de selección y nombramiento del Director Regional se realiza conforme a un concurso de Alta Dirección Pública", informaron en un comunicado.