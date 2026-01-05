 Alerta en Venezuela: Registran disparos cerca del Palacio de Miraflores en Caracas - Chilevisión
05/01/2026 21:47

Alerta en Venezuela: Registran disparos cerca del Palacio de Miraflores en Caracas

Se trataría de un presunto dron que habría sobrevolado el palacio momentos antes que se registraran las detonaciones y disparos en el recinto de la capital de Venezuela.

Videos difundidos en horas de esta noche por habitantes de Caracas registraron al menos dos ráfagas de disparos en el centro de la capital de Venezuela, esto, el mismo día en que Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada del país.

En concreto, vecinos de las zonas adyacentes al palacio de gobierno, el Palacio de Miraflores, captaron fuertes detonaciones que podrían estar asociadas a armas y la activación de fuego antiaéreo en el perímetro de la sede presidencial.

Información preliminar entregada por medios venezolanos aseguran que las baterías de defensa se habrían activado tras la detección de una aeronave no identificada que sobrevoló el espacio aéreo del complejo, aunque se trata de información no confirmada.

Dicho lo anterior, se trataría de un presunto dron que habría sobrevolado el palacio momentos antes que se registraran las detonaciones y disparos en el recinto de la capital. 

