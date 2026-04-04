Registran “estampida” en mall de Santiago: Influencer prometió regalar dinero a asistentes

Los registros difundidos a través de redes sociales muestran el caos entre los asistentes, quienes corrieron en masa al interior del centro comercial.

Durante la tarde de este sábado, se registró una masiva llegada de público al interior del Mall Plaza Vespucio luego de que un influencer prometiera regalar una importante suma de dinero en efectivo.

Se trata de una actividad organizada por la cuenta de Instagram “Premia2.cl”, quienes arrojaron billetes desde los pisos superiores del recinto.

Los videos difundidos muestran el caos entre los asistentes que repletaron los pasillos del centro comercial y corrían por las escaleras para alcanzar alguno de los montos regalados.





Registran caos dentro de mall: Influencer lanzó billetes a asistentes

A través de redes sociales, algunos de los consumidores que se encontraban en el lugar difundieron imágenes del desorden generado por quienes llegaron en busca de dinero.

En ellas se puede ver a personas corriendo y a guardias de seguridad intentando controlar al público.

Yo entiendo que existan influencer que les guste regalar plata… pero muchas veces la kgan con los lugares que eligen. Hoy tenían la kga en el mall plaza vespucio; creo que los trabajadores no deberían pasar por el susto que pasaron hoy por tonteras así pic.twitter.com/8XMxdYrodn — Ramramram (@rosesarelyrics) April 4, 2026

Administración de MallPlaza confirma lesionados

A través de un comunicado, la empresa encargada del centro comercial señaló que la intervención “en ningún momento se trató de una actividad autorizada por nosotros, y no tenemos ninguna vinculación con el grupo que hizo este llamado”.

Asimismo, confirmaron que, dado el comportamiento de los usuarios, “se registraron clientes y colaboradores lesionados, a los que apoyamos para realizar la denuncia respectiva a Carabineros”.

Finalmente, aseguraron estar “evaluando acciones legales“.