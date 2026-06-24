Recibió notificación al celular: Por qué abogado de imputado por crimen de niño de 12 años dejó su defensa

En medio de la audiencia de formalización donde se decretaron las medidas cautelares de los imputados, uno de los abogados defensores tuvo que dejar su labor tras recibir un mensaje.

La tarde de este miércoles fueron formalizados cuatro de los detenidos por el crimen de un niño de 12 años, quien falleció tras ser arrastrado por un vehículo luego de una encerrona en San Bernardo.

El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó las medidas cautelares y ordenó prisión preventiva para los dos adultos detenidos de 18 y 21 años.

En el caso de los adolescentes, ambos de 17 años, el tribunal decretó que permanecerán bajo internación provisoria durante los 120 días que dure la investigación.





Sin embargo, durante la casi tres horas de audiencia hubo un episodio que llamó la atención y que protagonizó uno de los abogados defensores de uno de los menores de 17 años.

Resulta que cuando estaba al interior de la sala expresando que él defendería a su representado, le llegó una notificación en donde le informaban que se encontraba suspendido por 15 días .

Por esta razón el abogado tuvo que dejar su labor con efecto inmediato y tras informarlo a las autoridades del tribunal se retiró de la audiencia.

¿Quién era el niño asesinado en encerrona?

Alejandro Águila Jorquera (12) falleció tras una encerrona ocurrida en la comuna de San Bernardo durante el lunes en la noche.

De acuerdo a lo relatado por su familia al programa Contigo en la Mañana, Alejandro era un apasionado por el fútbol.

Aunque era hincha de Colo Colo, también seguía con entusiasmo a la selección argentina, país del que proviene toda su familia paterna.

Entre sus máximos referentes deportivos estaban Lionel Messi y Esteban Paredes. En los últimos días, además, se encontraba especialmente contento porque podía disfrutar del Mundial 2026.