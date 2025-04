“Ansiedad electoral”: Las reacciones de candidatos a dichos de Evelyn Matthei sobre golpe de Estado - Chilevisión

La candidata de Chile Vamos generó fuertes críticas tras asegurar que el derrocamiento liderado por Augusto Pinochet "era necesario". Incluso, líderes de la derecha la acusaron de "cambiar según las encuestas".

La candidata presidencial Evelyn Matthei recibió duras críticas de otras figuras que también buscan llegar a La Moneda, luego de sus polémicos dichos sobre el golpe de Estado.

En entrevista con Radio Agricultura, la ex alcaldesa de Providencia señaló que el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende "era necesario" y que "no había otra alternativa".

Además, señaló que “probablemente al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiese muertos”.

Las declaraciones de Matthei han generado diversas reacciones entre quienes están en la carrera presidencial. Candidatos como Carolina Tohá (PPD), Gonzalo Winter (FA), Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (REP) se han referido a esta controversia.

Las reacciones de candidatos presidenciales por dichos de Matthei

Desde los candidatos del oficialismo, el repudio fue transversal. Gonzalo Winter, abanderado del Frente Amplio, acusó a Matthei de "falta de empatía", considerando que uno de los asesinados en esas fechas fue José Tohá, padre de la candidata Carolina Tohá.

"El problema de Evelyn Matthei no es su postura, es su falta de postura. Un día dice una cosa, otro día dice otra. Depende de las encuestas, de donde la están apretando, depende de si Kaiser sube en las encuestas", apuntó Winter.

En tanto, Tohá, afirmó que "el asesinato, el secuestro, la tortura, los campos de concentración nunca son necesarios. Y mucho menos inevitables. La mínima exigencia de un liderazgo es trazar límites claros sobre lo que jamás se debe tolerar. Hoy, la señora Matthei los cruzó todos".

Jeannette Jara, candidata del PC, declaró que el golpe de Estado de 1973 "fue un acto espantoso que trajo consigo miles de muertos, desaparecidos y torturados. Decir que ‘era necesario’ y que ‘al principio era inevitable que hubiese muertos’ es justificar lo injustificable".

"La precandidata retrocede a una derecha que el propio expresidente Piñera trató de acercar cuando suscribió el compromiso 'por democracia siempre'. Nosotros seguiremos abogando siempre por verdad, justicia y memoria: nunca más", agregó Jara.

Desde la oposición, José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, mantuvo su conocida postura sobre la dictadura, pero no dejó pasar las declaraciones de la abanderada de la UDI.

"Nuestra posición sobre lo que ocurrió hace 50 años es clara y conocida, y no cambia según las encuestas o la ansiedad electoral. Pero no vamos a desviarnos del camino ni a perder tiempo en discusiones que no ofrecen soluciones a los problemas que los chilenos tienen hoy", indicó.

Gonzalo Winter (FA)

Matthei dice contar con expertos, pero pone en jaque a la industria del litio. Ofrece gobernabilidad, pero no lidera su sector en el Congreso. Niega cámaras en el Estado Nacional, pero existen. Habla de democracia, pero defiende la dictadura. No tiene una postura. pic.twitter.com/VNVUC7Tvsd — Gonzalo Winter 🇨🇱 (@gonzalowinter) April 16, 2025

Carolina Tohá (PPD)

Jeannette Jara (PC)

El golpe de Estado de 1973 no fue inevitable: fue un acto espantoso que trajo consigo miles de muertos, desaparecidos y torturados. Decir que ‘era necesario’ y que ‘al principio era inevitable que hubiese muertos’ es justificar lo injustificable.



No fueron "loquitos", fue una… https://t.co/Exc5uevO61 — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) April 16, 2025

Alberto Undurraga (DC)

Declaraciones como las expresadas esta mañana por la candidata @evelynmatthei denotan falta de humanidad, falta de visión histórica y son peligrosas. Los principios y la memoria no se transan por unos votos más de @Jou_Kaiser Nunca habrá dictaduras buenas o necesarias. Son todas… pic.twitter.com/k2dJp8KNVi — Alberto Undurraga (@aundurragav) April 16, 2025

Paulina Vodanovic (PS)

Entre 1973 y 1974, la dictadura de Pinochet asesinó a más de 2.000 personas. Entre ellas, 15 mujeres embarazadas como Carolina Wiff. ¿Qué clase de demócrata relativiza una masacre así? No hay matices ante el horror: o se lo condena, o se es cómplice.#ComplicesPasivos https://t.co/Y8G4DwcnVd — Paulina Vodanovic (@pvodanovic) April 16, 2025

José Antonio Kast (Republicano)

Nuestra posición sobre lo que ocurrió hace 50 años es clara y conocida, y no cambia según las encuestas o la ansiedad electoral. Pero no vamos a desviarnos del camino ni a perder tiempo en discusiones que no ofrecen soluciones a los problemas que los chilenos tienen hoy. pic.twitter.com/EAfcrpxGwx — José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) April 16, 2025

Johannes Kaiser (Partido Libertario)