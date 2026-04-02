Madre y comerciante de 65 años: Quién era María Valdebenito, la mujer asesinada en Quinta Normal

Tenía un taller textil en su hogar donde fabricaba los productos que luego vendía en el Persa Teniente Cruz de Pudahuel. El principal sospechoso es un hombre que la ayudaba con el traslado de la mercadería.

Como María Leonor Valdebenito Castillo fue identificada la mujer que murió asesinada al interior de su propia casa la noche del miércoles en calle Víctor Domingo Silva, en la comuna de Quinta Normal.

De momento, el único sospechoso no era un desconocido para la familia, ya que el hombre de alrededor 30 años trabajaba con la mujer ayudándola en sus funciones, sobre todo, en cargar y descargar la mercadería.

Por tal motivo es, hasta ahora, el único y principal sospechoso del, según estableció Fiscalía, presunto robo con homicidio. Incluso, la microempresaria lo había ayudado con dinero y pretendía arrendarle una pieza de su casa.

¿Quién era la mujer víctima del asesinato que Quinta Normal?

La víctima de 65 años era una reconocida comerciante que fabricaba sus productos en su hogar. Según contó su hija en Contigo en la Mañana, en su taller de costura confeccionaba ropa, además de camas y accesorios para mascotas.

Fue madre de tres hijas y dos hijos. María, una de ellas, relató que al revisar cámaras de seguridad detectaron a un hombre de nacionalidad haitiana robando la camioneta de su propiedad que permanecía estacionada fuera del inmueble.

En su interior, de acuerdo con la policía, había cerca de 3.000 prendas que iban a ser comercializadas en el Persa Teniente Cruz, donde tenía ella su puesto de trabajo.





Principal sospechoso es buscado por Carabineros

El Ministerio Público ordenó las diligencias para esclarecer el caso y dar con el sospechoso, quien está siendo intensamente buscado por el OS9 de Carabineros.

El fiscal Fernando García, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, señaló que ya está confirmada la apropiación de prendas de vestir y del vehículo de la víctima.

“La presunta persona responsable habría tenido un diálogo con un testigo para efectos de huir del lugar a bordo del vehículo de la víctima”, agregó.