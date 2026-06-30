¿Quién era Patricia Ojeda? La funcionaria municipal asesinada en Temuco tras denunciar a su expareja

El femicidio de la mujer de 32 años en Temuco abrió cuestionamientos respecto a la efectividad de los mecanismos de resguardo para víctimas de violencia de género. El único detenido es un hombre con quien mantuvo una relación y está en prisión preventiva.

La conmoción sigue creciendo en Temuco tras el femicidio de Patricia Ojeda Campos, funcionaria municipal asesinada presuntamente por su expareja en su domicilio de Labranza, pese a las denuncias previas por una agresión sexual y contar con medidas de protección vigentes.

El caso ha generado indignación en la comunidad y abrió cuestionamientos respecto a la efectividad de los mecanismos de resguardo para víctimas de violencia de género, luego de que se conociera que la mujer había recurrido a la justicia antes de ser asesinada.

¿Quién era Patricia Ojeda?

Patricia Ojeda Campos tenía 32 años, era madre de dos hijas, de 14 y 4 años, y se desempeñaba como funcionaria de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Temuco.

“Recordaremos siempre su calidad humana, su compromiso, su vocación de servicio y el cariño con que compartió junto a nuestro equipo”, señalaron desde la repartición municipal en sus redes sociales.

Asimismo, destacaron su rol familiar: “Pero también a la gran madre y mujer que fue, dejando una huella imborrable en quienes tuvieron el privilegio de conocerla”.

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La denuncia que antecedió al crimen

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, Patricia Ojeda había denunciado a su expareja, Yerko Mendoza Carrasco, el pasado 18 de mayo por una agresión sexual ocurrida dos días antes.

El Ministerio Público solicitó en aquella oportunidad una orden de detención verbal contra el hombre. Sin embargo, la petición no fue acogida debido a que los hechos denunciados estaban fuera del plazo de flagrancia.

Como medida de protección, el tribunal decretó la prohibición de acercamiento y de comunicación hacia la víctima. Pese a ello, el imputado incumplió dichas restricciones .





¿Qué se sabe del único detenido?

Yerko Abel Mendoza Carrasco, de 27 años, fue formalizado por los delitos de femicidio, violación de morada, desacato y amenazas a Carabineros.

Según la investigación, durante la mañana del viernes 26 de junio ingresó por la fuerza al domicilio de Patricia en Labranza, donde posteriormente la habría asesinado.

La alerta fue activada por vecinos mediante una alarma comunitaria, lo que permitió la llegada de personal policial al inmueble.

Al ingresar al lugar, Carabineros encontró a la víctima sin vida. El preinforme de autopsia estableció que la causa de muerte fue estrangulación.

En la vivienda también se encontraba Mendoza Carrasco, quien fue detenido en el lugar. De acuerdo con los antecedentes policiales, amenazó a los funcionarios utilizando dos cuchillos cartoneros.

Prisión preventiva y cuatro meses de investigación

Este lunes, el Juzgado de Garantía de Temuco decretó la prisión preventiva del imputado.

Durante la audiencia, el magistrado Luis Alberto Olivares sostuvo que los antecedentes reunidos permiten atribuirle participación directa en el crimen.

“Con los antecedentes conocidos no podemos sino deducir que el imputado es el autor del delito de femicidio de la víctima”, señaló el juez.

El tribunal consideró que la libertad del acusado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, tomando en cuenta la gravedad de los delitos imputados y las altas penas asociadas al femicidio. La investigación tendrá un plazo de cuatro meses.