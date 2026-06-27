Investigan femicidio en Temuco: Imputado mantenía prohibición de acercarse a la víctima

La formalización fue postergada hasta contar con el protocolo de autopsia.

La Fiscalía investiga el femicidio de una mujer de 32 años en Labranza, comuna de Temuco. El principal sospechoso del asesinato es su expareja, quien mantenía prohibición de acercarse a la víctima.

La víctima fue identificada como Patricia Ojeda y según los antecedentes de la investigación, el imputado, Yerko Mendoza, de 27 años, ingresó al domicilio de la mujer, donde habría cometido el crimen.

Luego de que se reportara el hallazgo del cuerpo, el hombre fue detenido y su formalización quedó pendiente luego de que se ampliara el plazo de detención.





Padre de la víctima cuestiona la respuesta de la justicia

Tras la audiencia, el padre de Patricia Ojeda pidió que el caso no vuelva a repetirse y apuntó a una falta de respuesta del sistema frente a las denuncias previas.

“Mi hija no se encuentra porque un imbécil le quitó la vida“, afirmó.

También criticó el actuar de las instituciones. “Hoy la justicia para nosotros no estaba, no estaba para nosotros“, afirmó aludiendo a que el imputado no fue detenido tras la denuncia presentada por la víctima.

Finalmente, hizo un llamado para evitar nuevos casos. “No quiero que esto suceda con ninguna otra mujer“.