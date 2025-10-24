Murió con su esposa: Quién era el piloto chileno que falleció tras probar auto rally en Tierra del Fuego - Chilevisión

Erick "Coyote" Paredes falleció en la ciudad argentina de Río Grande junto a su pareja, Laura del Carmen Rosas Velásquez, luego que ambos probaran en la carretera un vehículo rally que pretendían comprar.

Como Erick René Paredes Vargas y su pareja, Laura del Carmen Rosas Velásquez, fueron identificados los dos ciudadanos chilenos que murieron en un trágico accidente vial en la ciudad argentina de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego.

Al mando del vehículo iba Erick, un piloto que en el mundo del rally nacional era conocido como "Coyote" por su experiencia en competencias y agrupaciones como la Asociación Deportiva Local Fueguina de Automovilismo (ADELFA).

De hecho, desde esta organización publicaron un emotivo mensaje en redes sociales, donde enviaron "paz y consuelo a sus padres y hermanos en este triste momento. Te recordaremos con ese entusiasmo, alegría y pasión por los fierros: descansa en paz, amigo "Coyote"".

El fallecido conductor, además, era padre de dos hijos pequeños y tenía una destacada trayectoria en el Gran Premio de la Hermandad y en competencias regionales.

La mujer, por su parte, desempeñaba labores en la empresa salmonera Nova Austral y antes había trabajado en el Hospital Marco Chamorro Iglesias, consignó el medio trasandino La Voz.

Desde el Centro de Formación Técnica de Magallanes, donde había sido docente, también expresaron su pesar y destacaron su “compromiso y vocación de servicio”.

Así fue el trágico siniestro vial en Tierra del Fuego

Desde el sitio antes mencionado señalaron que el comisario inspector Leopoldo López, jefe de la 5° comisaría de Rio Grande, informó que el automóvil no estaba autorizado para transitar en la vía público, puesto que era estrictamente de competencia y no tenía patente ni seguro.

El incidente tuvo su origen en un viaje que concretó la pareja hacia el otro lado de la cordillera para comprar el auto de rally Renault Clio. En ese contexto, optaron por salir a probarlo a la carretera.

El dueño del auto accedió debido a la experiencia del piloto. Una vez en la autopista, el conductor perdió el control y empezó a dar trompos, para luego impactar de lleno con una camioneta.

Medios trasandinos informaron que ninguna de las dos víctimas circulaba con casco ni cinturón de seguridad, aunque esto no ha sido confirmado por fuentes oficiales.

Laura murió en el acto y su pareja, el piloto de rally, sufrió heridas graves como fractura de húmero, cúbito y radio, contusión cerebral y múltiples cortes en la cabeza. Fue trasladado de urgencia a un hospital y murió de un paro cardiorrespiratorio.