Tragedia de piloto chileno y su pareja en Argentina: Fueron a comprar un auto de rally y murieron tras salir a probarlo - Chilevisión

Erick "Coyote" Paredes, de 29 años y Laura Rosas viajaron desde Porvenir, provincia de Tierra del Fuego, hasta Río Grande, Argentina, donde sufrieron un fatal accidente.

Lo que era un viaje a Argentina para cumplir un anhelado deseo terminó en una tragedia, ya que un piloto nacional y su pareja perdieron la vida tras grave un accidente.

Erick "Coyote" Paredes, de 29 años, y Laura Rosas viajaron desde Porvenir, provincia de Tierra del Fuego, hasta Río Grande, Argentina, para comprar un auto de competición que estaba a la venta en la zona.

El diario La Voz informó que el vehículo era un Renault Clio preparado para correr, propiedad del exfutbolista Cristian Oroz (39), quien accedió a prestárselo a Paredes para una prueba, confiando en su experiencia como piloto.

Sin embargo, cerca de las 16:30 horas del pasado domingo, en el camino de ripio de la ruta complementaria 5, Paredes perdió el control del Clio de rally, que comenzó a dar trompos. En ese momento, una Toyota Hilux impactó contra la puerta delantera derecha del auto.

Pareja chilena muere en accidente en Argentina

Laura Rosas falleció de inmediato en el lugar, mientras que el piloto fue trasladado hasta el Hospital Regional con graves heridas, donde un par de horas después murió durante una cirugía tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Leopoldo López Lotero, jefe de la comisaría 5ª de Río Grande, indicó que el auto no estaba autorizado para circular por la vía pública, ya que era un vehículo estrictamente de competición y no tenía patente ni seguro habilitante.

Erick "Coyote" Paredes era padre de dos hijos pequeños y tenía una destacada trayectoria en el Gran Premio de la Hermandad y en competencias automovilísticas regionales.

En cambio, Rosas trabajaba en la empresa salmonera Nova Austral y había sido empleada del Hospital Marco Chamorro Iglesias de Porvenir.