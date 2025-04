“Quedé en shock”: Trozo de techo cayó sobre tiktoker española en pleno live en mall de Cerrillos - Chilevisión

Sheila Díaz cuestionó que, tras el incidente, no habría recibido respuesta de parte del centro comercial. Sin embargo, desde el recinto indicaron que “el equipo puso a disposición movilización y facilidades para que pudiera salir rápidamente pero la clienta no accedió”.

Una influencer española radicada en Chile denuncia haber sufrido lesiones al interior del Mall Plaza Oeste, en Cerrillos, luego que un trozo del techo le cayera justo encima mientras estaba en una silla de masajes.

Sheila Díaz, mejor conocida por su cuenta "La Española en la Pobla" en TikTok, conversó con Contigo en Directo y relató como ocurrió el incidente que, asegura, la obligó a someterse a exámenes médicos producto de los golpes.

"Pasaron 5 segundos y el techo colapsó"

Según contó en el programa de Chilevisión, todo comenzó cuando llegó al centro comercial para pagar unas cuentas: "Decido hacer un Live de TikTok, veo un sillón en el área de descanso, me siento, pasaron 5 segundos y el techo colapsó".

"Cayó literalmente encima mío", recordó. "Quedé en shock en esos segundos y realmente nadie me ayudó. Tuvieron que pasar varios minutos desde que cayó, y no fue un trozo pequeño", acusó la creadora de contenidos.

La tiktoker fue enfática al señalar que no recibió asistencia y que, al contrario de la versión que entregó Mall Plaza, tampoco ha recibido respuestas de parte de atención al cliente tras el episodio.

"No me ofrecieron un simple vaso de agua por lo que pasó", afirmó. "Nadie se ha hecho responsable, estoy con abogados esperando la llamada, porque me dijeron que se pondrían en contacto conmigo, cosa que no ha sido así".

Golpe impactó uno de sus implantes mamarios

Por otra parte, Sheila contó que quedó con varias contusiones tras recibir el golpe en el lado izquierdo de su cuerpo, aunque sostuvo que esa no fue la peor parte del accidente.

"Tengo implantes mamarios y quedé con un problema en uno de mis pechos", explicó. "Entonces la prótesis tiene una forma extraña, está como aplastada. "Me han hecho una ecomamaria (...), tengo que esperar los resultados", cerró.

Mall Plaza publicó comunicado

Desde Mall Plaza emitieron un comunicado y declararon que "la seguridad y experiencia de nuestros clientes es fundamental y, por lo mismo, hechos como el ocurrido ayer no corresponden a la experiencia que esperamos entregar a nuestras visitas".

"Apenas ocurrió el accidente nuestros equipos de seguridad fueron alertados tras la activación de los botones de asistencia que tenemos instalados", consignaron, asegurando que de inmediatio acudió personal médico para asistir a la afectada.

"El equipo puso a disposición movilización y facilidades para que pudiera salir rápidamente pero la clienta no accedió", agregaron en la misiva.