Qué se sabe del detenido por femicidio de universitaria en Temuco: Tío de la víctima permanece prófugo

Un equipo especializado de la Brigada de Homicidios de la PDI en coordinación con la Fiscalía trabajan para dar con el paradero de Emanuel Ochoa, quien permanece prófugo tras ser emitida una orden de detención.

Durante la madrugada de este viernes, el Ministerio Público confirmó una orden de detención en contra del tío de Francisca Nohemí Millahual Arriagada, la estudiante universitaria de 21 años que fue asesinada el martes en Temuco, región de La Araucanía.

Se trata de Emanuel Ochoa, quien horas antes del femicidio habría compartido con la joven en el domicilio donde fue hallada sin vida. Desde ese momento figuró como sujeto de interés para Fiscalía.

Sin embargo, las policías no han podido dar con su paradero y hasta el cierre de esta nota permanece prófugo. En su búsqueda, equipos especializados de la PDI han realizado diversos allanamientos en distintos puntos.

El sujeto tiene 24 años y cuenta con delitos de amenazas, violencia intrafamiliar, robo y daños. La autopsia de rigor situó la muerte durante la tarde del lunes 6 de abril, es decir, al menos 10 horas antes de ser hallada por su abuela.

“Necesitamos encontrar a mi hermano y saber qué pasó, y si él está involucrado tendrá que pagar las consecuencias“, señaló en Contigo en la Mañana Juan Arriagada, su hermano.

Sujeto fue detenido en medio de investigación

En el marco de la investigación, además, se dio a conocer durante esta jornada la detención de un sujeto que, si bien por ahora no tendría participación en el crimen, sí mantendría vínculos con Emanuel Ochoa.

Con el fin de dar con su paradero, la policía analizó el círculo cercano de amigos del prófugo, es decir, las personas que él solía ver. Y es bajo esta indagación es que se llegó a la vivienda de este imputado.

¿Por qué fue detenido? La Brigada de Homicidios constató que el sujeto mantenía una orden pendiente de detención por el delito de homicidio frustrado que data del 2024. Además, se habla de que había un arma de fuego no cargada en el domicilio.

Quién fue Francisca Millahual

Francisca Millahual Arriagada tenía 20 años al momento de su muerte y cursaba segundo año de la carrera de Medicina Veterinaria en la Universidad Santo Tomás de Temuco.

La joven fue encontrada sin vida por su abuela en una vivienda familiar durante el martes. Justamente esa misma residencia estaba al cuidado de ella y su tío, quien hasta ahora es el único sospechoso de crimen y no ha sido encontrado.

Al momento del hallazgo estaba en la cocina del domicilio envuelta en sábanas. La noche anterior a su fallecimiento habría estado reunida con su tío, quien es hijo de la dueña de la casa donde mantuvo una reunión.