Problemas en Metro de Santiago: Informan retraso en Línea 2 y anuncian cambios en dos estaciones

El tren subterráneo informó que las estaciones Toesca y Parque O’Higgins operarán como estación común durante hora punta. La totalidad de la red volvió a operar con normalidad.

Metro de Santiago informó que el servicio experimentó una serie de problemas durante la mañana de este jueves.

A través de sus canales oficiales, el tren subterráneo anunció que la Línea 2 de la red presentaba un “retraso en su frecuencia habitual”.

Debido a lo anterior, y como medida para mitigar las consecuencias del inconveniente, comunicaron a los usuarios que tanto Toesca como Parque O’Higgins operarán como estación común durante hora punta.

A eso de las 7:40, la medida fue revertida y la totalidad de la red (líneas 1, 2, 3, 4, 4A, 5 y 6) volvió a operar con normalidad.