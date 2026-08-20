Problemas en Metro de Santiago: Informan retraso en Línea 2 y anuncian cambios en dos estaciones
El tren subterráneo informó que las estaciones Toesca y Parque O’Higgins operarán como estación común durante hora punta. La totalidad de la red volvió a operar con normalidad.
Metro de Santiago informó que el servicio experimentó una serie de problemas durante la mañana de este jueves.
A través de sus canales oficiales, el tren subterráneo anunció que la Línea 2 de la red presentaba un “retraso en su frecuencia habitual”.
Debido a lo anterior, y como medida para mitigar las consecuencias del inconveniente, comunicaron a los usuarios que tanto Toesca como Parque O’Higgins operarán como estación común durante hora punta.
A eso de las 7:40, la medida fue revertida y la totalidad de la red (líneas 1, 2, 3, 4, 4A, 5 y 6) volvió a operar con normalidad.
07:41 hrs. Estaciones Toesca y Parque O’Higgins #L2 vuelven a operar con su ruta habitual.
Toesca 🟢
Parque O’Higgins 🔴 https://t.co/tpll7l0AOC
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) August 20, 2026