20/ 08/ 2026 07:26

Presunto robo en parcela termina con un muerto en plena Autopista: Víctima intentó sustraer hortalizas

Un sujeto fue hallado sin vida en plena Autopista Costanera Norte, a la altura de Renca, tras presuntamente haber cometido un robo en una parcela. De acuerdo a información preliminar, la víctima entró a un predio con el fin de sustraer hortalizas, momento en que el hijo del cuidador le percutó dos disparos con una escopeta. Pese a que el hombre intentó escapar a bordo de una bicicleta, las heridas a bala le terminaron quitando la vida en plena carretera. Hay un detenido.