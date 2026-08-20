20/ 08/ 2026 08:17

“Es un gran líder”: Esto dijo el pdte. Kast tras mensaje de Alexis Sánchez por aluvión en Tocopilla

José Antonio Kast visitó la zona afectada por el aluvión en Tocopilla, donde fue consultado por el mensaje que publicó en redes sociales Alexis Sánchez, quien dijo que confiaba en el presidente y que si se necesitaba ayuda estaba disponible. “Es un gran líder y se agradecen todas las muestras de apoyo para Chile. He tenido oportunidad de estar ahí en el monumento a Alexis Sánchez, gran valor, al igual que todos nuestros deportistas”, dijo el mandatario.