Prisión preventiva para presunto violador en serie de San Bernardo - Chilevisión

El imputado de 36 años habría engañado a las denunciantes con falsas entrevistas de trabajo.

Este miércoles, el Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó prisión preventiva para un hombre de 36 años, sindicado como presunto autor de delitos reiterados de violación y abuso sexual.

El imputado fue detenido tras un operativo liderado por el fiscal jefe de San Bernardo, Paul Martinson, y la Brigada de Delitos Sexuales Metropolitana (Brisex) de la PDI.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el sujeto contactaba a las denunciantes para supuestas entrevistas de trabajo. Estando allí, las apartaba y perpetraba los ataques.

Tres denunciantes ya habrían entregado sus relatos a PDI, los cuales coincidirían con el mencionado modus operandi. De todas maneras, se indagan alrededor de seis casos más.

En desarrollo...