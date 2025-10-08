 Prisión preventiva para presunto violador en serie de San Bernardo - Chilevisión
Minuto a minuto
Enap adelantó importantes alzas en combustibles: Kerosene y diésel lideran el aumento Prisión preventiva para presunto violador serial de San Bernardo “Te sedaban y te llevaban a otro lugar”: Paciente de clínica estética clausurada relató modus operandi Motel de Quintero debe pagar $40 millones a joven que fue mordido por tres perros cuando abandonaba el recinto Conductor ebrio que provocó accidente con cuatro víctimas fatales quedó en prisión preventiva
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/10/2025 19:10

Prisión preventiva para presunto violador serial de San Bernardo

El imputado de 36 años habría engañado a las denunciantes con falsas entrevistas de trabajo.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, el Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó prisión preventiva para un hombre de 36 años, sindicado como presunto autor de delitos reiterados de violación y abuso sexual.

El imputado fue detenido tras un operativo liderado por el fiscal jefe de San Bernardo, Paul Martinson, y la Brigada de Delitos Sexuales Metropolitana (Brisex) de la PDI.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el sujeto contactaba a las denunciantes para supuestas entrevistas de trabajo. Estando allí, las apartaba y perpetraba los ataques.

Tres denunciantes ya habrían entregado sus relatos a PDI, los cuales coincidirían con el mencionado modus operandiDe todas maneras, se indagan alrededor de seis casos más.

En desarrollo...

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores pueden aumentar su pensión: Revisa el único requisito para recibir casi $100 mil extra

Lo último

Lo más visto

“Vaya locura...”: Popular youtuber español quedó impactado con Tiny Desk de 31 Minutos

ShaunTrack, un reconocido youtuber y músico español que acostumbra a reaccionar a artistas de todo el mundo, se mostró sorprendido tras escuchar por primera vez a la banda de títeres nacional.

08/10/2025

Captaron pelea antes de su muerte: Revelan último registro de joven madre hallada en casa de su pareja

Paola Flores fue hallada sin vida en la casa de su conviviente a fines de septiembre. Familiares y organizaciones feministas dudan de la versión de su pareja, quien atribuyó el deceso a una supuesta sobredosis.

08/10/2025

Mane Swett reaparece tras duro revés por su hijo: Belén Soto le envió emotivo mensaje de apoyo

La actriz compartió un emotivo mensaje escrito por sus fans, luego de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos respecto a la custodia de su hijo.

08/10/2025

“Nos enorgullece”: U. de Chile felicitó a “exalumno” Juan Pablo Sopa por el Tiny Desk de 31 Minutos

Juan Pablo Sopa es el nombre del títere, abogado de profesión, que saltó al estrellato internacional gracias a su participación en la emblemática sesión de música en vivo. Su propia "casa de estudios" lo reconoció.

08/10/2025