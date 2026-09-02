Prisión preventiva para ocho imputados por caso Imperio Ámsterdam

Tres de los 22 formalizados corresponderían a cabecillas de la organización que, según la Fiscalía, usaba el Dispensario Nacional de cannabis medicinal para el tráfico de drogas.

En prisión preventiva quedaron ocho imputados formalizados en el marco de la investigación Imperio Ámsterdam que llevan adelante Fiscalía y el OS-7 de Carabineros.

La medida fue decretada por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago para este nuevo grupo de acusados, entre los que se encontrarían miembros de la cúpula de la organización indagada por asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.

Cabe recordar que, desde mediados de agosto hasta la fecha, la justicia ya había resuelto otras medidas cautelares, destacando, por ejemplo, la de arresto domiciliario total contra el exchico reality Camilo Huerta.

Al margen de las ocho personas que recibieron la cautelar más gravosa, para los otros 14 imputados se ordenó arresto domiciliario total o nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados.





Prisión preventiva para imputados por caso Imperio Ámsterdam

Entre los 22 miembros formalizados en la presente jornada, tres corresponderían a cabecillas de la presunta organización.

Según el Ministerio Público, los sujetos habrían utilizado las redes del Dispensario Nacional de cannabis medicinal para distribuir y vender droga, específicamente marihuana.

El ente persecutor estima que este esquema movilizó ganancias superiores a los 7 mil millones de pesos chilenos.

La indagatoria, iniciada por la Fiscalía Regional de Aysén, destacó por un operativo que concluyó con la detención, en primera instancia, de 72 personas.