Presidente José Antonio Kast se realizará un test de drogas este miércoles

El mandatario se someterá a un examen de cabello este miércoles 8 de abril. Desde la oposición surgieron críticas ante un eventual incumplimiento de las autoridades del gobierno.

La mañana de este miércoles, el presidente José Antonio Kast se someterá a un test de drogas, el primero desde que llegó a La Moneda.

El mandatario acudirá a un laboratorio de toma de muestras a las 10 de la mañana y se someterá a un examen de cabello.

Según establece el artículo 110 de la Ley N° 21.806, el test debe realizarse con una muestra de pelo y los resultados deben ser de público conocimiento.





Cabe señalar que la ley establece la obligación de someterse a este examen, el que también deben realizar todos los ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales, secretarios regionales ministeriales y jefes de servicio al asumir sus respectivos cargos.

Oposición ingresó requerimiento en Contraloría

Desde la oposición surgieron críticas ante un eventual incumplimiento con el test de droga por parte de autoridades del Gobierno.

Los diputados del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri y Juan Santana presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que fiscalice si autoridades del gobierno se realizaron o no el test de drogas al asumir sus cargos.

“El Presidente Kast puede hacerse el examen cuando quiera, pero eso no resuelve el problema. La ley obligaba a ministros, subsecretarios, seremis y jefes de servicio a hacerlo AL ASUMIR. Ese plazo ya venció. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Qué estaban esperando? ¿Ganar tiempo? La Contraloría tendrá que pronunciarse sobre esta falta a la ley“, expresó Manouchehri en su cuenta de X.