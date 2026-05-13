Por una persona en la vía: Metro presenta falla en una de sus líneas en plena hora punta

La empresa de transporte público comunicó el problema a través de sus redes sociales.

Metro de Santiago anunció el corte parcial del servicio en una de sus líneas a las 17:57 de este miércoles, a solo minutos de comenzar la hora punta.

La interrupción del funcionamiento se debe a la presencia de una persona en la vía.

El tramo afectado corresponde a las estaciones entre Tobalaba y Los Orientales en la Línea 4 . El listado completo es el siguiente:

Tobalaba (combinación L1 suspendida)

Cristóbal Colón

Francisco Bilbao

Príncipe de Gales

Simón Bolívar

Plaza Egaña (combinación L3 suspendida)

Los Orientales

El servicio está disponible desde Grecia hasta Plaza de Puente Alto.

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