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Por una persona en la vía: Metro presenta falla en una de sus líneas en plena hora punta

La empresa de transporte público comunicó el problema a través de sus redes sociales.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Metro de Santiago anunció el corte parcial del servicio en una de sus líneas a las 17:57 de este miércoles, a solo minutos de comenzar la hora punta.

La interrupción del funcionamiento se debe a la presencia de una persona en la vía.

El tramo afectado corresponde a las estaciones entre Tobalaba y Los Orientales en la Línea 4. El listado completo es el siguiente:

  • Tobalaba (combinación L1 suspendida)
  • Cristóbal Colón
  • Francisco Bilbao
  • Príncipe de Gales
  • Simón Bolívar
  • Plaza Egaña (combinación L3 suspendida)
  • Los Orientales

El servicio está disponible desde Grecia hasta Plaza de Puente Alto. 

Noticia en desarrollo…

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