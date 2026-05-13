Por una persona en la vía: Metro presenta falla en una de sus líneas en plena hora punta
La empresa de transporte público comunicó el problema a través de sus redes sociales.
Metro de Santiago anunció el corte parcial del servicio en una de sus líneas a las 17:57 de este miércoles, a solo minutos de comenzar la hora punta.
La interrupción del funcionamiento se debe a la presencia de una persona en la vía.
El tramo afectado corresponde a las estaciones entre Tobalaba y Los Orientales en la Línea 4. El listado completo es el siguiente:
- Tobalaba (combinación L1 suspendida)
- Cristóbal Colón
- Francisco Bilbao
- Príncipe de Gales
- Simón Bolívar
- Plaza Egaña (combinación L3 suspendida)
- Los Orientales
El servicio está disponible desde Grecia hasta Plaza de Puente Alto.
Noticia en desarrollo…
17:57 hrs. Servicio disponible #L4 disponible desde Grecia hasta Plaza de Puente Alto, debido a persona en la vía.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 13, 2026