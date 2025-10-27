 Detenido acusa discusiones por microtráfico: Revelan causa de muerte de joven en supuesto secuestro extorsivo en Temuco - Chilevisión
27/10/2025 13:03

Detenido acusa discusiones por microtráfico: Revelan causa de muerte de joven en supuesto secuestro extorsivo en Temuco

El joven de 20 años viajó desde Quilicura hasta La Araucanía para trabajar como temporero, sin embargo, tras una denuncia de su familia, detectives de la PDI lo encontraron muerto en un domicilio de Temuco.

En prisión preventiva y en internación provisoria quedaron el adulto y el menor de edad que fueron detenidos en Temuco por la muerte de José Tomás Tamayo Fuentes.

Cabe señalar que el joven de 20 años viajó desde Quilicura hasta La Araucanía para trabajar como temporero, sin embargo, tras una denuncia de su familia, detectives de la PDI lo encontraron muerto en un domicilio. 

Por este motivo, los dos detenidos fueron formalizados por secuestro extorsivo con resultado de muerte, donde el juez de Garantía de Temuco, Federico Gutiérrez, decretó dichas medidas. 

Revelan causa de muerte de joven trabajador 

Tras un preinforme de la autopsia, el fiscal de Alta Complejidad, César Schibar, reveló que los golpes reiterados y las condiciones inhumanas de cautiverio le causaron la muerte a la víctima. 

Según indicó Radio Biobio, el fiscal del caso señaló que factores como la mala alimentación, la falta de hidratación y el maltrato reiterado fueron determinantes en su deceso.

Además, el persecutor exhibió material gráfico y también algunos audios de interceptaciones telefónicas, que dan cuenta de las conversaciones que mantuvieron los imputados con la madre del joven asesinado y donde se habría solicitado el pago de 200 mil pesos. 

Mientras que el defensor penal público, Eugenio Sáez, quien representa al menor de 17 años, afirmó que el joven niega haber participado en el secuestro extorsivo y haber tenido contacto con la progenitora del joven secuestrado. 

Según la versión que entrega el menor, la situación se habría generado por discusiones y diferencias en la recaudación de dinero por actividades de microtráfico.

"Él ha manifestado que al menos dentro de este grupo de personas, que también estaba integrado por la víctima, se producen discusiones y diferencias por motivos de la recaudación de dinero a partir de actividades de microtráfico", señaló el defensor público Eugenio Sáez al citado medio.

