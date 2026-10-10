Pescador encontró cadáver de mujer en Cachagua: Investigan posible vínculo con desaparecida

El hallazgo se registró cerca de las 21:30 horas del viernes, en las inmediaciones del fundo Aguas Claras, donde un pescador alertó sobre la presencia del cuerpo.

El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado la noche de este viernes en Cachagua, comuna de Zapallar, en la región de Valparaíso. La Policía de Investigaciones indaga si corresponde a una persona cuya desaparición fue denunciada hace algunos días en Santiago.

De acuerdo a los antecedentes, el hallazgo se registró cerca de las 21:30 horas, en las inmediaciones del fundo Aguas Claras, donde un pescador alertó sobre la presencia del cadáver .

Al lugar concurrieron Carabineros y Seguridad Municipal, y posteriormente se sumaron la Policía Marítima, Bomberos de Zapallar y la PDI.

El capitán de fragata litoral, Rafael Quijada, informó que “en el lugar se pudo constatar la presencia de una persona de sexo femenino de aproximadamente 55 años, la cual estaba sin identificación”.





Investigan posible vínculo con denuncia por desaparición

Entre las diligencias se busca establecer si la víctima corresponde a una mujer reportada como desaparecida en Santiago, luego de que en playa Las Cujas se encontrara documentación asociada a esa persona.

Sin embargo, la identidad aún no ha sido confirmada y deberá establecerse científicamente mediante los peritajes correspondientes.

Por instrucción de la Fiscalía, la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de esclarecer las circunstancias del deceso. El Servicio Médico Legal retiró el cuerpo durante la madrugada de este sábado para realizar la autopsia de rigor, que permitirá determinar la causa de muerte y si existió intervención de terceros.