Metro anuncia extensión horaria por conciertos de BTS: Revisa cómo funcionará
Revisa a continuación las estaciones que funcionarán hasta más tarde este 14, 16 y 17 de octubre.
Falta cada vez menos para que BTS aterrice en nuestro país y haga bailar a sus fanáticos a lo largo de tres jornadas.
Debido a esto es que Metro de Santiago anunció algunas medidas que implementarán en favor de los asistentes al concierto a banda surcoreana en el Estadio Nacional.
Horario y estaciones habilitadas tras shows de BTS
DG Medios indicó que el próximo 14, 16 y 17 de octubre el Metro estará funcionando hasta las 00:00 horas.
Estaciones que estarán disponibles con horario extendido:
- Solo ingreso: Estadio Nacional, Ñuñoa y Ñuble.
- Solo salida en Línea 3: Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.
- Solo salida en Línea 5: Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos Pedrero, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.
- Solo salida en Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.
Desde la productora llamaron a los fanáticos a mantenerse informados por los canales oficiales de Red y Metro de Santiago ante cualquier cambio en los recorridos.
Ver esta publicación en Instagram