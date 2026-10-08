Lluvias en Santiago: Qué estaciones de Metro están abiertas tras aluvión en San Carlos de Apoquindo

La empresa de ferrocarriles informó esta tarde que toda su red se encuentra operativa, aunque sí han implementado medidas de seguridad a modo de prevención.

Metro de Santiago informó que toda la red se encuentra operativa en el contexto de las fuertes lluvias que afectan al radio urbano de Santiago.

Respecto al aluvión que a esta hora se desarrolla en San Carlos de Apoquindo, la empresa de ferrocarriles informó algunas medidas de contingencia en una de sus estaciones.

En concreto, la Estación Escuela Militar correspondiente a la Línea 1 se encuentra con accesos parciales debido a la acumulación de aguas lluvias en sus accesos.

Además, se ha registrado contención de ingreso y en la combinación en estación Los Héroes de Línea 2 con dirección Hospital El Pino.

Producto de las precipitaciones, los trenes de Línea 1, Línea 2, Línea 4, Línea 4A y Línea 5 también están con velocidad reducida en algunos tramos por seguridad.





Situación en estación Los Dominicos

En la estación Los Dominicos, los accesos de Camino El Alba (A) y Av. Patagonia Oriente (B) se encuentran cerrados debido a acumulación de aguas y barro al exterior.

Según reportó la plataforma C.C.T. Informa, como alternativa, el acceso de avenida Patagonia Poniente sí se encuentra habilitado hasta el cierre de esta nota.

“En estación Los Dominicos, los accesos suroriente y nororiente se encuentran cerrados de manera preventiva por acumulación de agua en el exterio”, corroboró la cuenta oficial de Metro.