Entre 15 y 23 años: Seis detenidos tras violento robo que terminó con bus Red colisionado en Ñuñoa

Cinco de los integrantes de la banda presentaban antecendentes policiales e incluso uno de los menores de edad contaba con una orden vigente por porte de arma prohibida.

La noche de este viernes se reportó un violento asalto en la comuna de Ñuñoa, luego de que un grupo de seis individuos intimidaran a un hombre para robarle su vehículo.

Según lo indicado por Carabineros, el robo ocurrió en la intersección de Simón Bolívar con Brown Norte, donde esta banda golpeó e intimidó con un arma al dueño del auto.

Tras huir, Carabineros logró la detención de la banda en Dublé Almeyda tras saltarse una luz roja y terminar impactando contra un bus Red, dejando el vehículo robado con importantes daños.

Respecto de los detenidos, la policía informó que se trata de cinco chilenos y un ecuatoriano. Cuatro de ellos son menores de edad , de entre 15 y 17 años, mientras que los adultos tienen 19 y 23 años.

Asimismo, Carabineros detalló que el menor del grupo era el único de la banda sin antecedentes policiales, mientras que otro de los menores presentaba una orden vigente por porte de arma prohibida.