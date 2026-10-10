Controversia en el Partido Nacional Libertario: Exmilitante acusa “operación política” tras su expulsión

Un militante fue expulsado de la colectividad por su presunta participación en el estallido social de 2019.

Durante las últimas horas el Tribunal Supremo del Partido Nacional Libertario (PNL) ratificó su decisión de expulsar al militante Sebastián Terraza por su presunta participación en el estallido social de octubre de 2019.

A Terraza se le acusa de no cumplir con la ética del partido, pero el ahora ex militante apeló a la decisión y acusó que se trata de una “vendetta política”.

Los detalles de la expulsión del militante del Partido Nacional Libertario

Según los detalles de la resolución, a la que tuvo acceso Radio Biobío, Terraza fue declarado como “activista de extrema izquierda” y no habría cumplido con los ideales del partido de defender a las Fuerzas Armadas.

Si bien Sebastián apeló para revertir la sentencia, expresó haber renunciado al partido antes de que se indicara su expulsión, sin embargo, acusa que el protocolo no se llevó a cabo como corresponde, incumpliendo normas internas de la colectividad.





Por otro lado, sobre su participación en el estallido social, indicó que su labor estuvo centrada en “informar” lo que sucedía en las manifestaciones.

Pese a esto, la presidenta regional del Partido Nacional Libertario, Moira Henzi, enfatizó en que su “comportamiento no va acorde al a los principios (…) Nada que sea violencia está en nuestros principios, por lo tanto, como pensamos en la libertad, pero también en el respeto al Estado de derecho, es lo que motiva a que vaya en contra de nuestros principios”.

Acusaciones contra el PNL tras expulsión

En medio del proceso de expulsión, Terraza acusó ser víctima de una “vendetta política”.

“Es una resolución de facto, porque nuestro Estado de derecho solicita la notificación, solicita que las partes estén notificadas”, alegó.

Sobre la misma indicó que existe “hipocresía moral y lo que se ha visto dentro del partido, que son los discursos de odio, antifascista y operador extranjero dentro de la región de Los Ríos, al interior del partido (…) lo que demuestra esto es nada más que la operación política que se viene fraguando hace tiempo. El proceso está totalmente viciado y los antecedentes están en el partido, y esto es una vendetta totalmente política”.