“Pensé que me iban a matar”: Víctima de brutal golpiza por parte de guardias rompe el silencio - Chilevisión

Hace un par de días una brutal agresión generó alarma y repudio luego de que se viralizara un video donde un grupo de guardias privados atacaran a una persona.

Y no solo eso, ya que en el registro se puede apreciar que aparte de golpearlo con un palo, lo denigran y cometen actos de vejación, ya que lo obligan hasta a bailar ante la risa y burla de todos.

Una vez difundido el video, poco a poco se fueron conociendo antecedentes, donde se confirmó que el hecho ocurrió en un terminal de buses de Santiago. Además, la empresa Incar Seguridad identificó a los participantes y los despidió, incluido un supervisor.

"Pensé que me iban a matar"

Durante esta jornada, Andrés Faúndez, quien se identifica como la víctima de la golpiza, conversó con Canal 13 y entregó detalles del brutal ataque.

"Mi jefe me mandó a Santiago para comprar dos kilos de plata trabajada (cadenas y anillos) y se demoró un poco el trámite y crucé para tomarme una bebida", comenzó declarando.

"En eso llega una niña por atrás que me sacó el celular y luego otra persona que me decía 'pasa la maleta, pasa la maleta', por eso salí arrancando al terminal, porque como no conozco a nadie y no vi a los Carabineros, pensé por último los guardias del terminal", agregó.

Andrés afirmó que le preguntaron por qué andaba arrancando, mientras él aún mantenía mucha adrenalina por la huida. La víctima aseguró que tras eso lo tiraron al suelo, esposaron y de inmediato le comenzaron a pegar. Incluso, sostuvo que lo amenazaron con abusarlo sexualmente.

"Hay un video donde me tienen colgado del cuello, me apretaban tanto que yo en un momento me iba a desvanecer y pensé que me iban a matar", señaló.

Por último, el hombre acusó robo, ya que tras la golpiza fue liberado, pero sin su celular ni la maleta donde llevaba la plata para comprar las joyas. En total, eran 850 mil pesos. La denuncia está hecha y la víctima espera el avance del proceso e investigación.