“Pensé que había muerto”: Habla joven que fue tragado por una ballena en Estrecho de Magallanes - Chilevisión

La persona, identificada como Adrián Simancas, de 24 años, estuvo unos segundos dentro del animal hasta que salió a la superficie y en conversación con CHV Noticias entregó detalles de lo sucedido.

Alto impacto causó este miércoles un video donde un joven fue tragado por una ballena en el Estrecho de Magallanes cuando remaba junto a su padre.

Esto ocurrió el pasado sábado 8 de febrero en el sur de Punta Arenas, donde padre e hijo tenían planificado realizar una expedición en la zona y regresar el martes, sin embargo, los acontecimientos cambiaron todo y el mismo sábado decidieron terminar con la travesía.

Joven tragado por ballena conversó con CHV Noticias

Tanto Adrián como su padre, Dell, charlaron con CHV Noticias, donde revelaron lo sucedido. "Quisimos atravesar remando la Bahía del Águila, teníamos el tiempo a nuestro favor y estaba siendo eficiente la remada, pero de repente el clima se puso feo y ahí mi papá preparó la cámara", comenzó señalando el joven.

"Ahí yo siento que algo me choca por atrás, pensé que era una ola, pero era demasiado fuerte y cuando volteo siento que hay algo carnoso que me roza la cara, que es como de color azul y blanco y que me llega desde arriba y en diagonal y me hunde. Pensé que había muerto, que algo me había comido, que me estaban atacando para devorarme y fueron tres segundos hasta que salí del agua", añadió.

Adrián señaló que el chaleco salvavidas lo llevó a la superficie y no sabía que era una ballena, no entendía mucho la situación, sobre todo por el momento, ya que también temía que algo le pasara a su papá.

En cambio, el progenitor del joven afirmó: "El momento de terror fue después de escuchar el sonido fuerte y no verlo y tampoco el bote. Después aparece en la superficie y veo un pedazo de algo y después notamos que era la ballena y que esta lo había encerrado en la boca".

Afortunadamente el joven resultó ileso y tras esta situación decidieron regresar junto a su padre, donde ahora cuentan la situación como una gran anécdota que pudo terminar en tragedia.