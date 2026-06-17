Pdte. Kast designa a 5 nuevos embajadores: Exdiputados Becker y Jürgensen lideran listado

El ministerio de Relaciones Exteriores anunció el nombre de los nuevos diplomáticos que asumirán funciones en Canadá, República Dominicana, Austria, República Checa y Egipto.

Este miércoles, el presidente José Antonio Kast designó a los nuevos embajadores de Chile en Canadá, República Dominicana, Austria, República Checa y Egipto.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que los diplomáticos ya recibieron sus respectivos beneplácitos.

Dentro de los nombres más destacados aparecen los exdiputados Germán Becker y Harry Jürgensen, que asumirán funciones como embajadores de República Dominicana y Austria.





A ellos se les sumarán Jaime Baeza en Canadá, Christian Hodges-Nugent en República Checa y Víctor Abujatum en Egipto.

Quiénes son los nuevos embajadores de Chile

Jaime Baeza

Es doctor (PhD) en Ciencia Política por la Universidad de Essex y master en Estudios Latinoamericanos por la Escuela de Política Exterior en la Universidad de Georgetown. Periodista de la Universidad Diego Portales. Es experto en Seguridad Internacional, Defensa y Política Comparada.

Ex subdirector de la ANEPE en el Ministerio de Defensa de Chile. Fue profesor de la Universidad de Chile, FLACSO sede Ecuador y la Universidad Católica de Temuco.

Germán Becker

Es ingeniero civil de la Universidad de Chile. Fue embajador de Chile en Panamá durante el segundo gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera. También se desempeñó como diputado de la República entre 2002 y 2018, periodo en el que fue miembro de los grupos interparlamentarios chileno-alemán, chileno-australiano, chileno-brasileño y chileno-holandés.

Harry Jürgensen

Estudió Medicina Veterinaria en la Universidad Austral de Chile. Se desempeñó como diputado de la República entre 2018 y 2026, e integró la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores de la Cámara. En el cargo, asistió a las asambleas de la Unión Interparlamentaria y sus reuniones conexas, en Baréin, Suiza y Uzbekistán. Además, fue miembro de 20 grupos interparlamentarios, entre ellos, el chileno-alemán, el chileno-brasileño y el chileno-chino.

Christian Hodges-Nugent

Licenciado en Historia de la Universidad de Chile, es también egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello. En la Cancillería fue director general de Ceremonial y Protocolo, y jefe de la División de América del Sur. También se desempeñó en los gabinetes de la ex ministra Soledad Alvear y del ex subsecretario Edgardo Riveros. Fue embajador en Palestina, cónsul general en Madrid, y cónsul en Washington D.C. y en Asunción.

Víctor Abujatum

Es administrador público de la Universidad de Santiago de Chile y egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello. Al momento de su designación se desempeñaba como embajador de Chile en República Checa. En el exterior, también ha cumplido funciones en las embajadas en Alemania y Turquía, y como cónsul en Miami. En la Cancillería ha ejercido como jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y como jefe de Gabinete en la Dirección Nacional de Fronteras y Límites.